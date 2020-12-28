Областные газсбыты объявили новую цену на голубое топливо для населения в январе – в среднем на гривну за кубометр выше, чем в декабре. В зависимости от региона цена за кубический метр варьируется от 8,91 грн (Полтавагаз Сбыт) и до 9,93 грн (Черновцыгаз Сбыт).

Об этом сообщает ресурс ГазПравда. В декабре же стоимость газа от областных сбытовых компаний в различных областях была в диапазоне 7,82 грн ― 8,96 грн. По состоянию на сегодня облзбути (которые связаны с Региональной газовой компанией Дмитрия Фирташа) – это основной игрок на рынке поставки газа бытовым потребителям. Компания обслуживает почти 70% рынка – более 9 миллионов потребителей.

Цена на газ на открытом рынке для бытовых потребителей очень разнится. Анализ предложений 55 поставщиков, которые уже опубликовали тарифы на январь, показал, что компании предлагают стоимость за кубический метр от 6,99 грн и до 10,8 грн. Разница между самой низкой и самой высокой цене на рынке равна 3,81 грн за кубометр (55%). То есть если вы, например, используете около 100 кубических метров в месяц, то заплатить за голубое топливо в январе вы можете от 699 грн до 1080 грн с НДС (без стоимости доставки).

Среди ТОП-10 компаний, которые предложили самые низкие цены на рынке на январь (по данным ресурса ГазПравда): ООО «Газ АП» (6,99 грн), Megawatt (7,05 грн), ООО «Агросинтез Трейдинг» (7,08 грн), Энергетические ресурсы Украины (7,11 грн), Аскания Энерджи (7,20 грн), ГК «Нафтогаз Украины» (7,22 грн), YASNO (7,39 грн), Галнафтогаз (7,5 грн), Кременчуггаз-трейдинг (7,64 грн) и TAS Energy (7,8 грн).

Самые же высокие цены установили именно областные сбыты: Хмельницкгаз Сбыт( 9,91 грн), Волыньгаз Сбыт, Ровногаз Сбыт и Николаевгаз Сбыт (9,92 грн), а также Черновцыгаз сбыт (9,93). А цену-антирекорд, которая является самой высокой по Украине, установил для своих потребителей Львовэнергосбыт – 10,8 грн за метр кубический.

Напомним, что с 1-го августа в Украине заработал рынок газа. Регулирование рынка было завершено, а единая цена на газ от государства больше не устанавливается. Отныне цены на газ разные и их определяет каждый отдельный поставщик для собственных клиентов, опираясь на ряд факторов: цена на оптовую закупку топлива, наценка и тому подобное.

Сегодня в Украине насчитывается более 50 поставщиков и домохозяйства могут заключить договор с любым из них. Процедура перехода от одного поставщика к другому максимально упрощена: это можно сделать как онлайн, так и в отделениях газовых компаний.