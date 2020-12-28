Украина должна обеспечить выплаты долгов перед иностранными инвесторами в зеленую энергетику согласно своим обязательствам и не допустить повторения ошибок, которые могут возникнуть в 2021 году.

Такое мнение высказал эксперт в сфере энергетики Валерий Людмирский.

«Нужно понимать, что государство взяло на себя принятием закона о «зеленой» генерации определенные обязательства. Эти обязательства государство сегодня не выполняет. Естественно, инвестор в такое государство не пойдет. Не только в сектор энергетики, но и, наверное, в другие отрасли», - сказал Людмирский.

По его словам, правительство должно найти механизмы рассчитаться с долгами перед инвесторами в зеленую энергетику, которые на 1 августа 2020 года составляли 22,4 млрд грн.

Эксперт также подчеркнул, что нерешенность ряда проблем в текущем году приводит к тому, что сектор зеленой энергетики будет переживать кризис и в 2021 году.

«С 22 декабря световой день увеличивается. То есть, у нас начинает увеличиваться зеленая генерация. А в апреле, мае, июне она будет максимальная. Мы получим в этим же месяцы ту же самую проблему, которую имели в 2020 году. Мы должна на сегодняшний момент продумать механизмы, финансовые механизмы, которые позволят избежать проблемы 2020 года. А, к сожалению, на сегодняшний момент ни в Минтопэнерго, ни в правительстве нет этих механизмов», - подытожил Людмирский.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и.о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план министерства относительно выхода "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне самые крупные ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.