Решение Кабинета Министров об отмене льготной цены на первые 100 кВт.ч для населения - это правильный шаг, который нужно было принимать еще давно

Об этом заявил экс-глава НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

"Ликвидация льготных 100 кВт.ч, я считаю, что это не просто правильное решение, а оно должно было состояться достаточно давно. Потому что у него нет экономической природы, оно не стимулирует к экономии», - подчеркнул экс-глава «Укрэнерго».

Наличие льготной цены для всех – и для богатых, и для бедных – наоборот способствовало социальной несправедливости.

«Получается абсолютно все, даже если ты миллиардер, все равно за первые 100 кВт платил 90 коп., а далее 1 грн. 68 коп. То есть в этом не было какой - то экономической природы», - добавил Ковальчук.

Он отметил, что от рыночных тарифов на электроэнергию для населения выигрывают в первую очередь все граждане из-за уменьшения цен на товары и услуги.

«В отличие от природного газа, то в электричестве население всегда платит полную цену электроэнергии, а занижение цены для населения приводит к завышению цены для промышленности. Здесь тема как емкости перетекает", - подчеркнул Ковальчук.

Однако по его словам, лишь отмена льготной цены на первые 100 кВт.ч не решит финансовых проблем государственных компаний, в частности «Энергоатома».

"Если вы посмотреть это решение, то с 1 января «Энергоатом» будет продавать электроэнергию для населения по 15 коп. за кВт/ч. А при том, что только себестоимость производства ее около 50 коп. не говоря уже о развитии предприятия или накопления фонда снятия с эксплуатации атомных блоков. Поэтому оно не решает проблему. Оно просто уменьшает этот дефицит", - подытожил Ковальчук.

Напомним, 28 декабря правительство во исполнение международных обязательств отменило льготную цену 90 коп. за первые 100 кВт.ч. электроэнергии. Это решение было принято, чтобы избежать резкого повышения цены более чем в 2 раза.

По словам экспертов, после отмены льготной цены на первые 100 кВт.ч, средняя платежка повысится на 78 грн.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года и в декабре 2020 года даже не покрывали расходы на доставку тока от электростанций до конечных потребителей, не говоря уже о себестоимости производства.