Решение Кабинета Министров отменить льготную цену на первые 100 кВт.час электроэнергии для всех бытовых потребителей было правильным и логичным

Об этом в эфире телеканала «Украина24» заявил бывший министр энергетики Иван Плачков.

«Это действительно самые низкие тарифы, я думаю, что ниже может быть только в Туркменистане, потому что тарифы для населения и в Молдове, и в России, и в Беларуси, даже в полтора-два раза выше для населения, чем в Украине», - сообщил Плачков.

Отмена льготы на 100 кВт.час в качестве первого этапа, по его словам, выглядит логично и обосновано.

В то же время экс-министр призвал Кабмин пояснить населению все преимущества от такого решения.

«Правительство должно сказать, какие проблемы, которые сегодня есть на рынке электроэнергии, будут решаться и как правительство будет контролировать использование этих средств», - добавил Плачков.

Напомним, 28 декабря Кабмин впервые за 4 года принял решение о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения.

Во исполнение обязательств перед МВФ, правительство отменило льготную цену 90 коп./кВт.час на первые 100 кВт.час месячного потребления, которые получали все слои население вне зависимости от уровня доходов.

С 1 января 2021 года остается действовать единая цена на весь объем месячного потребления 1,68 грн/кВт.час.

По оценкам экспертов, решение правительства приведет к повышению месячной платежки всего на 78 грн. В Минсоцполитики сообщили, что это решение никак не отразится на стабильности получения социальной помощи от государства тем, кто в ней нуждается.