В подвижной состав "Укрзализныци" и инфраструктуру в следующем году будет инвестировано 25 млрд грн
Об этом заявил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак в интервью «Минтрансу».
«Основное – это акцент на капитальные инвестиции: 7 млрд гривен – в ремонт и строительство вагонов, 4 млрд гривен – ремонт локомотивов, 9 млрд гривен – инвестиции в инфраструктуру», - сообщил Жмак.
По его словам, «Укрзализныце» нужны локомотивы, чтобы обеспечить рост объемов грузоперевозок, которые сейчас составляют 815-850 тыс. тонн ежесуточно. Цель компании - миллион тонн перевозок в сутки.
"Мы планируем, что в следующем году грузовая вертикаль принесет нам около 72-75 млрд гривен", - рассказал Жмак.
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Он также отметил, что развитие грузовых перевозок является приоритетным для "Укрзализныци".
"Все, что связано с перевозкой груза, станет нашим приоритетом. Мы хотим увеличивать долю наших вагонов, предложить рынку единый логистический тариф, который будет понятен и экономически обоснован", - сказал Жмак.
Ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк заявил, что «Укрзализныця» должна инвестировать в восстановление инфраструктуры, ведь уровень изношенности путей чрезвычайно высокий, что является опасным для пассажиров и грузовых перевозок.
В свою очередь экономист Борис Кушнирук отметил, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.