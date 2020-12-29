Спекулянты выкупают большинство электроэнергию «Энергоатома» по низкой цене, а затем перепродают ее на рынке электроэнергии, что искусственно обваливает цены на ток и увеличивает убытки госкомпании
Об этом написал гендиректор компании «Д. Трейдинг» Виталий Бутенко на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что в первой декаде декабря «Энергоатом» решил продать на аукционах часть свободной ночной генерирующей мощности с поставкой в декабре. Ожидалось, что покупать электроэнергию будут промышленные потребители, ведь она нужна им круглосуточно. Однако, в реальности, основными покупателями на аукционах «Энергоатома» оказались спекулянты, которые обвалили цену на ток в ночное время.
«Их стратегия участия в аукционе «Энергоатома» стара как мир: купи на аукционе за дешево, продай на «рынке на сутки вперед» дорого», - написал Бутенко.
Причиной того, что на аукцион вышли преимущественно спекулянты, по словам Бутенко, является то, что коммерческие потребители планируют потребление на месяц вперед и заключают соответствующие контракты, поэтому докупать электроэнергию в середине месяца не имеют нужды.
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Кроме того, «Энергоатом» разбил лоты на маленькие объемы, тем самым привлекая много мелких спекулянтов, которые не планируют ничего поставлять конечным потребителям.
Вследствие этого, как пояснил топ-менеджер, когда спекулянты решили перепродать электроэнергию «Энергоатома» на рынке «на сутки вперед» (что всегда было их стратегией), они начали конкурировать с этой госкомпанией, ведь ночью на РДН ток продает в основном «Энергоатом».
"В «упорной борьбе» за продажу на РДН, спекулянты трейдеры стали манипулировать ценой и начали сливать э/э купленную на аукционе у "Энергоатома" по цене такой низкой, которую ни один производитель э/э в стране себе позволить не может. В результате цена на электроэнергию в ночные часы упала в 6 раз до 200 грн/МВт, что ниже себестоимости «Энергоатома». Сам «Энергоатом» был вынужден часть непроданной ночью э/э на РДН продавать на балансирующем рынке с дисконтом 45% к «конкурентной» рыночной цены на РДН 200 грн / МВт (то есть по 90 грн/МВт)», - написал Бутенко.
«Энергоатом» таким образом нанес себе ущерб, спровоцировав обвал цены на РДН ниже собственной себестоимости которые стали возможными благодаря аукционам самого же «Энергоатома», - добавил гендиректор.
Ранее ексзаступник министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства.
В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что цена электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является одной из самых низких в Европе.