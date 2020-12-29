Спекулянты выкупают большинство электроэнергию «Энергоатома» по низкой цене, а затем перепродают ее на рынке электроэнергии, что искусственно обваливает цены на ток и увеличивает убытки госкомпании

Об этом написал гендиректор компании «Д. Трейдинг» Виталий Бутенко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в первой декаде декабря «Энергоатом» решил продать на аукционах часть свободной ночной генерирующей мощности с поставкой в декабре. Ожидалось, что покупать электроэнергию будут промышленные потребители, ведь она нужна им круглосуточно. Однако, в реальности, основными покупателями на аукционах «Энергоатома» оказались спекулянты, которые обвалили цену на ток в ночное время.

«Их стратегия участия в аукционе «Энергоатома» стара как мир: купи на аукционе за дешево, продай на «рынке на сутки вперед» дорого», - написал Бутенко.

Причиной того, что на аукцион вышли преимущественно спекулянты, по словам Бутенко, является то, что коммерческие потребители планируют потребление на месяц вперед и заключают соответствующие контракты, поэтому докупать электроэнергию в середине месяца не имеют нужды.

Кроме того, «Энергоатом» разбил лоты на маленькие объемы, тем самым привлекая много мелких спекулянтов, которые не планируют ничего поставлять конечным потребителям.

Вследствие этого, как пояснил топ-менеджер, когда спекулянты решили перепродать электроэнергию «Энергоатома» на рынке «на сутки вперед» (что всегда было их стратегией), они начали конкурировать с этой госкомпанией, ведь ночью на РДН ток продает в основном «Энергоатом».

"В «упорной борьбе» за продажу на РДН, спекулянты трейдеры стали манипулировать ценой и начали сливать э/э купленную на аукционе у "Энергоатома" по цене такой низкой, которую ни один производитель э/э в стране себе позволить не может. В результате цена на электроэнергию в ночные часы упала в 6 раз до 200 грн/МВт, что ниже себестоимости «Энергоатома». Сам «Энергоатом» был вынужден часть непроданной ночью э/э на РДН продавать на балансирующем рынке с дисконтом 45% к «конкурентной» рыночной цены на РДН 200 грн / МВт (то есть по 90 грн/МВт)», - написал Бутенко.

«Энергоатом» таким образом нанес себе ущерб, спровоцировав обвал цены на РДН ниже собственной себестоимости которые стали возможными благодаря аукционам самого же «Энергоатома», - добавил гендиректор.

Ранее ексзаступник министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт энергетических рынков Сергей Чех заявил, что в Украине цены на электроэнергию для промышленности снизились настолько, что порой даже не покрывают себестоимость ее производства.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль отмечал, что цена электроэнергии для промышленных потребителей в Украине является одной из самых низких в Европе.