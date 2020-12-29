Народные депутаты Украины, которые входят в межфракционное объединение "Чистая энергия-здоровая окружающая среда" обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку с требованием откорректировать дискриминационные нормы относительно зеленой энергетики, которые будут рассматриваться на заседании в НКРЭКУ 30 декабря

Об этом в facebook написал нардеп, сопредседатель МФО «Чистая энергия-здоровая окружающая среда» Алексей Гончаренко.

«Уже в среду на заседании Национального регулятора в сфере энергетики будет рассматриваться проект постановления, которым в Украине установят правила об ответственности производителей зеленой генерации за создание небаланса в балансирующей группе Гарантированного покупателя. Документ является важным, однако содержит три нормы, которые могут свести на нет все его преимущества», - сообщил Гончаренко.

По его словам, депутаты предоставили свои предложения НКРЭКУ и призвали его учесть их в изменении нормативных документов.

В частности:

- по совершенствованию формулы расчета стоимости услуги по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников;

- об избежании дополнительной налоговой нагрузки гарантированного покупателя;

- относительно изменения дискриминационной нормы об исключении производителей ВИЭ из балансирующей группы.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года подать план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.