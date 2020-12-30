Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко пообещал в начале января 2021 года презентовать план выхода сектора зеленой энергетики из глубокого кризиса, чтобы Украина выполняла обязанности перед международными партнерами

Об этом Витренко рассказал в интервью для НВ, сказав о необходимости решения проблемы также заявляют народные депутаты.

«Премьер-министр поручил мне в десятидневный срок предоставить свое стратегическое видение решения этой проблемы. Я его предоставлю в определенный срок», - заявил Витренко.

По его словам, Министерство энергетики ищет наиболее эффективные возможности для разрешения кризиса, чтобы наладить отношения между правительством и международными партнерами.

«Безусловно, как страна мы заинтересованы в том, чтобы обязательства государство выполняло в полном объеме», - подчеркнул Витренко.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года подать план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.