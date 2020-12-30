Пенсионная реформа, которая предлагается законопроектами №2683 и №4408, не гарантирует сохранение пенсионных взносов украинцев, она лишь улучшит благосостояние частных финпосредников

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук в эфире телеканала «Украина 24».



По словам экономиста, предложена модель накопительного уровня пенсионной реформы не отвечает украинским реалиям, ведь не содержит никаких механизмов долгосрочного сохранения пенсионных взносов и обезопасить их от инфляции.



«В украинских условиях нет таких долгосрочных инвестиций, в которых можно было бы быть уверенными, причем на 30-40 лет. У нас нет ни предприятий, в надежности которых можно быть уверенными, ни доходных инструментов, то есть процентных бумаг, которые гарантировали бы, что если кто-то выпускает такие долговые ценные бумаги, что он потом их сможет погасить. Таким образом, в пределах Украины эти средства вообще использовать очень трудно, особенно когда речь идет о значительном сроке, а это 20-30 лет», - сказал Кушнирук.



По его мнению, предложение инициаторов пенсионной реформы инвестировать эти средства за пределами Украины также не гарантирует их сохранность.



"В мире сейчас, в условиях изменения технологического устройства, очень рискованными являются даже те предприятия, которые просуществовали по 30-40 лет. Классический для меня пример – это история с компанией «Нокиа», которая была одним из крупнейших производителей мобильных телефонов в мире и фактически стала банкротом - просто потому, что не угадала направления технологического развития в мире. Поэтому на сегодняшний момент, в условиях таких рисков изменений технологического уклада, очень трудно быть уверенными в том, что ваши инвестиции будут эффективными», - отметил Кушнирук.



Кроме того, это будет означать, что фактически средства будут выводиться из Украины и инвестироваться в экономики других стран, что будет иметь негативные последствия для финансовой стабильности в стране.



Также Кушнирук отметил: выбранная властью модель пенсионной реформы приведет к созданию дополнительного давления на фонд оплаты труда и на финансовое состояние предприятий.



"Благосостояние будет создано в первую очередь инвестбанкирам, то есть компаниям, которые будут заниматься инвестированием этих средств (пенсионных взносов – ред.). Причем они, какими бы не были результаты, свой процент за управление средствами посредники все равно будут получать», - подытожил Кушнирук.



Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что в зарегистрированных в Верховной Раде законопроектах о введении второго уровня пенсионной реформы не предусмотрены гарантии сохранности пенсионных накоплений граждан. Он не исключает, что в рамках реформы лоббируются интересы частных пенсионных фондов.



В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что в случае введения обязательной, а не добровольной накопительной пенсионной системы, гарантировать сохранность вкладов граждан должно государство, а не частные фонды, как предложено в проектах.



Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта относительно пенсионной реформы - депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для украинцев и бизнеса.