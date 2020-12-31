Укрзализныця в январе-ноябре 2020 года плановыми видами ремонта обновила 11903 грузовых вагонов

Больше всего было отремонтировано полувагонов - 5953 тыс единиц, говорится на сайте ведомства.

За указанный период плановыми видами ремонта было также оздоровлено, в том числе 773 платформы, 479 крытых вагонов, 563 цистерны, 1066 зерновозов, 411 цементовозов, 468 хопер-дозаторов.

Напомним, что Укрзализныця в 2021 году планирует выделить в 3 раза больше средств по сравнению с 2020 годом на обновление, капитальный ремонт, модернизацию подвижного состава и строительство инфраструктуры.

По словам председателя правления компании Владимира Жмака, 2021 год должен стать прорывным на пути превращения Укрзализныци из убыточной компании в прибыльный бизнес.

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