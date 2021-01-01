Компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука с 1 января начала поставки электроэнергии из Беларусской АЭС в Украину.

Об этом свидетельствуют итоги суточных аукционов по доступу к межгосударственным сетям, проводимым НЭК "Укрэнерго", пишет "РБК-Украина"

Компания Пинчука получила возможность ежесуточно импортировать из Беларуси 60 МВт.

Второй компанией, получившей право закупать у режима Лукашенко и поставлять в Украину электроэнергию, стало "Донбассэнерго". Компания получила доступ к суточной мощности 50 МВт.

Уже 1 января в Украину ожидается импорт из Беларуси не менее 110 МВт электроэнергии, что равно десятой части мощности нововведенной Белорусской АЭС, которой страны Балтии и Польша объявили бойкот.

Напомним, в декабре НКРЭКУ сняло все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые были введены весной 2020 г. по поручению президента Владимира Зеленского.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

По словам экспертов, импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.