Компания Виктора Пинчука "Днепросталь-Энерго" с 1 января начала импорт электрической энергии у Белорусской АЭС

Об этом сообщил лидер Независимого профсоюза горняков, народный депутат Михаил Волынец.

"Импорт электроэнергии из Беларуси = из России (через фирмы-прокладки) снова восстановлен. Компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука с 1 января начала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС в Украину о чем свидетельствуют итоги суточных аукционов по доступу к межгосударственным сетям», - сообщил Волынец на своей странице в социальной сети Facebook.

Он подчеркнул, что вопрос импорта российского ресурса гораздо глубже чем кажется, потому что находится не столько в экономической плоскости, сколько касается физической и энергетической безопасности Украины.

«Хотелось бы услышать выводы уважаемых органов, которые занимаются национальной безопасностью - не сознательно ли нас постепенно загоняют в зависимость от ресурсов страны агрессора?», - отметил нардеп.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года именно возвращение к импорту электроэнергии из России спровоцировало крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке.

"Такие действия способствовали нанесению рекордных убытков государственным энергетическим компаниям. Из - за российского лобби в украинской энергетике не был востребован отечественный уголь - большинство украинских шахт весной 2020 года должны были выйти в режим вынужденного простоя", - напомнил нардеп.

Напомним, по данным «Укрэнерго» начиная с 1 января Украина импортирует из Беларуси 150 МВт электроэнергии. Поставки осуществляют две компании – «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука и «Донбассэнерго» Максима Ефимова, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.час, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.