Непрофильные активы «Укрзализныци», в том числе и медучреждения, будут переданы в концессию
Об этом заявил глава «Укрзализныци» Владимир Жмак в интервью "Минтранса".
По его словам, «Укрзализныця» сейчас определяется относительно судьбы непрофильных активов компании, которые могут быть переданы в концессию.
"Есть разные формы. Самая интересная из них-концессия. У нас в стране есть уже два успешных примера концессии – это порт Ольвия и порт Херсон, и мы хотели бы использовать имеющиеся наработки. Например, мы имеем хозяйственные дворы, которые можно использовать как сухие порты",- рассказал Жмак.
Что касается медицинских учреждений "Укрзализныци", то, по мнению руководителя компании, они также могут быть переданы в концессию, а сотрудники компании получат медицинскую страховку. Но в этом случае есть несколько условий, подчеркнул Жмак, в частности – сохранение рабочих мест и работников.
Сердце мужа Наташи Королевой Тарзана разрывается после невосполнимой утраты: "Слезы душат, не хочется верить"
Разгневанные украинцы отправили "Квартал 95" на пенсию, Кошевой перешел черту: "Все паскуднее и паскуднее"
Дорофеева в наряде из сеточки осрамилась на сцене "Квартал 95", видео: "сойдёт для сельской дискотеки"
Победительницу "Танців з зірками" Димопулос унизили на всю страну, кадры позора: «Как мокрая кошка…»
Полякова осрамилась в слишком тесном костюме и перешла на мат, певица не смогла даже встать: "Мне..."
«Можно сеть из восьми больниц передать в концессию, с обязательным сохранением трех условий: работники, профиль и гарантированный объем инвестиций с дальнейшим развитием этих комплексов. А железнодорожников мы хотим застраховать. Это позволит им чувствовать себя спокойно и быть уверенными, что они могут обратиться в любое лечебное учреждение", - сказал Жмак.
Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что продажа непрофильных активов «Укрзализныци», таких как медицинские учреждения, санатории и базы отдыха, привокзальные кафе, позволит компании сократить расходы на десятки миллиардов гривен на год.
В свою очередь народный депутат Украины Вадим Галайчук заявил, что Украина должна как можно быстрее реформировать «Укрзализныцю». Это позволит увеличить возможности для реализации транзитного потенциала страны и быстрее выполнить свои обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.