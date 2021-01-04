Кабинет министров Украины сорвал выполнение главных условий "зеленого" меморандума, подписанного с иностранными инвесторами, относительно четкого графика погашения долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики за произведенную электроэнергию

Об этом в Facebook написал народный депутат Украины от фракции «Европейская Солидарность» Алексей Гончаренко.

"Украинское правительство не заплатило 40% долга по зеленому тарифу, который они обещали оплатить еще в июне. Просто еще один пример работы с инвесторами от Зеленского. Помните когда-то Зеленский говорил об инвестициях? Что в Украине будет рай? И что тут ну просто очереди будут стоять?",- заявил Гончаренко.

Он напомнил, что иностранные инвесторы вложили сотни миллионов долларов в строительство «зеленых» электростанций в Украине, но действующая власть не хочет выполнять свои обязательства.

«К власти приходят «зеленые» и начинают рассказывать, что денег нет и платить ничего не будут. Инвесторы идут на уступки и списывают 15% от всего долга, но даже и при таких условиях правительство все равно не погашает свои задолженности», - подчеркнул депутат.

При этом он отметил, что такое поведение власти приводит к остановке иностранных инвестиций в Украину.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года подать план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года.

Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн.

Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.