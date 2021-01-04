Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех, напомнив, что план предполагает вывод в ремонты энергоблоков совокупной мощностью 12 ГВт.

«Вопрос в поиске средств для финансирования этих мероприятий, потому что по многие показателям, если не будет помощи отраслевой или государственной централизованной, то эти блоки, скорее всего будут выведены из эксплуатации навсегда. По мере либо административного запрета на них работать, либо непомерных из-за выбросов штрафов, что экономически уничтожит эти генерирующие единицы», - сказал Чех.

По его словам, представители генерирующих компаний очень четко все просчитали, и понимают, что без актуализации Наплана со стороны Министерства энергетики и Кабмина в целом, в стране будет дефицит энергогенерирующих мощностей уже в ближайшие годы, поскольку проектов по строительству маневрирующих мощностей для энергосистемы нет.

«Ничего практически не сделано в процедуре проведения конкурсов по созданию резервов генерации», - пояснил эксперт.

Как сообщалось, по мнению президента украинского национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности из-за принудительного вывода в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ), внедрение которого ожидается с 2021 года.

Принудительная остановка блоков теплоэлектростанций (ТЭС) для выполнения требований не актуального (НПСВ) создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года. Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, и поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.