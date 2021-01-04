Объем импорта электроэнергии в Украину из Беларуси с начала года составил 150 МВт-ч, сообщило агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные системного оператора НЭК «Укрэнерго» по состоянию на понедельник

Согласно обнародованным на сайте «Укрэнерго» результатам суточного аукциона на 1 января, межгосударственные сечения в направлении Беларусь-Украина (для импорта из Беларуси) были выкуплены компаниями ООО «ДЭ Трейдинг» («Донбассэнерго») и ООО «Днипросталь-энерго» («Интерпайп» Виктора Пинчука) –1200 МВт (по 50 МВт каждый час) и 540 МВт (по 60 МВт в первые четыре и последние 5 часов суток) соответственно.

Ожидаются обновленные данные по результатам других суточных аукционов.

По данным издания ExPro, в январе 2021 года импорт из Беларуси также планируют компании «ЭРУ Трейдинг» и «Энерджи Трейд Групп», получив доступ к сечениям на месячном аукционе.

Напомним, в декабре 2020 г. НКРЭКУ сняло все ограничения на импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые были введены весной 2020 г. по поручению президента Владимира Зеленского.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт.часов. Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.