В разгар военной агрессии России против Украины власти по неизвестным причинам разрешили определенному кругу компаний закупать электроэнергию страны-агрессора.

Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Это вообще нонсенс, что в государстве, которое имеет такой энергетический потенциал как Украина, решать вопрос о поставках (из России и Беларуси – прим.) мотивируя это вроде тем, что это рынок. Так извините, много кто пострадал после российской агрессии, в частности бизнес, который перестал торговать с Россией или брать оттуда сырье. А теперь оказывается отдельные предприятия могут поставлять оттуда электроэнергию - это нонсенс", - заявил эксперт.

Напомним, по данным «Укрэнерго» 3 января Украина начала импорт электроэнергии с Белорусской АЭС.

Поставки осуществляют две компании – «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.год, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.