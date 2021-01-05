Украина после 9 месячного запрета возобновила закупки российской электроэнергии через режим Лукашенко, что в краткосрочной перспективе приведет к остановке украинских электростанций и потери страной энергонезависимости
Об этом сообщила народный депутат Виктория Гриб.
«Сегодня в Украину пожаловал первый всадник энергетического апокалипсиса: Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после 9-месячного запрета. Это в стране, где и без того профицит электроэнергии. То есть, мы сами ее производим больше, чем потребляем», - сообщила нардеп на своей странице в социальной сети Facebook.
Суточные поставки, по данным нардепа, уже превысили 4 млн кВт.час, для сравнения все население Киева в сутки потребляет около 8-10 млн кВт.час.
«В прошлом году Украина уже пережила импорт электроэнергии, который спровоцировал кризис в отрасли. Сейчас в Украину вновь заходит импортная энергия, которая запросто угробит всю отечественную генерацию. Это грозит потерей десятка тысяч рабочих мест», - отметила Виктория Гриб.
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Закупка электроэнергии с Белорусской АЭС в первую очередь приведет к снижению выработки на украинских АЭС и убытка государственной компании «Энергоатома».
«Как следствие - сокращение производства украинской атомной электроэнергии, что означает угрозу полной консервации производства на двух украинских АЭС», - добавила Гриб.
Нардеп призвала депутатов на первом же заседании парламента продлить мораторий на импорт электроэнергии из России и Беларусь до полной интеграции Украины с европейской энергосистемой.