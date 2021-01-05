Инвесторы в возобновляемую энергетику Украины требуют от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг и других органов власти не затягивать процесс исполнения своих обязательств по выплате долгов за зеленую электроэнергию после получения специальных кредитных средств госкомпанией «Укрэнерго»
Об этом говорится в письме Украинской ветроэнергетической ассоциации и Европейско-Украинского энергетического агентства на адрес Офиса Президента, Кабинета министров Украины, а также НКРЭКУ.
В письме указывается, что правительство в декабре 2020 г. утвердило государственные гарантии для госкомпании «Укрэнерго» на сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП «Гарантированный покупатель», а оно, соответственно, перед производителями зеленой энергии.
«Мы предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и вовремя погасить 40% «старого» долга (9 млрд грн), до конца 2020 года», - добавляют в ассоциации.
Они подчеркивают, что 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП «Гарантированный покупатель» использовать перечисленные от «Укрэнерго» средства для погашения «старого» долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии, стала для нас неприятным сюрпризом.
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"Как мы понимаем, НКРЭКУ снова рассмотрит этот пункт 6 января 2021 года. Одобрение НКРЭКУ такого или подобного формулировка устранит единственное пока доступное источник для погашения «старого» долга ГП «Гарантированный покупатель» перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности КМУ и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о Взаимопонимании, подписанного Вами в июне 2020 года", - заявляют представители инвесторов.
Они отмечают, что рассматривают возможность официального обращения в Центр разрешения споров и ведения переговоров Секретариата Энергетического Сообщества за очевидное нарушение государством меморандума о взаимопонимании.
Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года подать план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.
Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.
Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.
Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.
По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.