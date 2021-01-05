Благодаря развитию зеленой энергетики и сокращению производства электроэнергии из угля Украина будет выполнять требования Национального плана по сокращению выбросов (НПСВ) даже, если реализацию положений по остановке энергоблоков ТЭС и ТЭЦ отсрочить

Об этом заявил профессор, доктор технических наук. заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также соавтор НПСВ Игорь Вольчин.

«Благодаря тому, что у нас просело на 40% производство электроэнергии на тепловых электростанциях, то мы свои обязательства по сокращению выбросов выполняем. Нам же на каждый год прописано количество выбросов, которые мы должны не превышать. И в 2018, и в 2019 и в 2020 году мы соответствуем показателям», - сказал Вольчин, подчеркнув, что среди причин значительного сокращения сжигания угля является падение его добычи, а также уменьшение активности экономики через российскую военную агрессию.

По словам эксперта, энергетические компании потеряли возможность финансировать масштабные проекты реконструкций на ТЭС и ТЭЦ, поскольку после запуска нового рынка электроэнергии они потеряли так называемую инвестиционную надбавку – целевое выделение средств от продажи электроэнергии на реконструкции.

"Все надбавки исчезли. И источников для проведения реконструкции оборудования и источников для того, чтобы построить новые газоочистные установки, у нас нет», - добавил Вольчин.

Также он отметил, что нужна актуализация положений Нацплана по срокам вывода энергоблоков ТЭС в ремонты и нахождения источников финансирования ремонтов.

«Если ничего не делать, то в 2024 году мы уже придем к невыполнению Нацплана», - сообщил Вольчин.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов, который начал действовать с 2021 года, поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года. Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

Эксперты отмечают, что принудительная остановка блоков ТЭС для выполнения требований не актуального НПСВ создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси.