НЭК "Укрэнерго" не сможет ограничить доступ трейдерам к межгосударственным сетям для импорта электроэнергии из Беларуси и России без соответствующих изменений законодательства

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на критику закупки Украиной электроэнергии с Белорусской АЭС.

«Законных оснований для ограничений импорта/экспорта электроэнергии или доступной пропускной способности пока не существует. Учитывая изложенное и в соответствии с требованиями Закона «О рынке электрической энергии», НЭК «Укрэнерго» возобновило аукционы на доступ к межгосударственным сечениям в 2021 году», - говорится в сообщении госкомпании.

В компании пояснили, что в соответствии с переходными положениями закона «О рынке электроэнергии», ограничивать доступы к межгосударственным сечениям для импорте из российско-белорусской энергосистемы можно было лишь до 31 декабря 2020 года.

По данным НЭК «Укрэнерго», импорт из беларуси начался 3 января с 01:00 в объеме 3,45-3,96 млн кВт часов ежесуточно.

Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании – «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт.год, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.