Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг должна решать кризис в зеленой энергетике, а не углублять его, что может произойти на заседании Комиссии 6 января

Как говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации, пол года назад вступил в силу Закон Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников, в основу которого было положено положение Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики Украины, пишет ЕБА.

Организация отмечает, что несмотря на выполнение условий по снижению уровня «зеленых» тарифов всеми производителями электрической энергии из возобновляемых источников, большинство обязательств Правительства остается не выполненным в части обеспечения полных текущих платежей гарантированным покупателем производителям возобновляемой энергии, а также обеспечения погашения Гарантированного долга покупателя перед производителями возобновляемой энергии. Так, по состоянию на 1 августа 2020 года накопленная сумма долга составляет 22,4 млрд. грн (40% этой суммы нужно было погасить до конца 2020 года, остальные 60% - ежеквартально в течение 2021)»

«Неожиданной новостью стало то, что 31 декабря 2020 года НКРЕКП попытался утвердить постановления (связанные с кредитными договорами, заключенными между оператором системы передач и государственными банками) с оговоркой, что запрещает Гарантированном покупателю использовать полученные средства для выплат производителям электроэнергии из возобновляемых источников», - подчеркивают в ЕБА.

Бизнес обращает внимание, если этот или подобный пункт (блокировка быстрого погашения 40% накопленного долга от Гарантированного покупателя перед производителями возобновляемых источников энергии) будет утвержден НКРЕКП во время последующих запланированных слушаний 6 января 2021 года или на любую другую дату, это приведет к срыву достигнутых государством договоренностей власти и инвесторов ВИЭ, достигнутых в 2020 году.

"Более того, такое решение Регулятора в сочетании с отсутствием действий правительства по имплементации выше указанного Закона Украины № 810-IX будет явным знаком того, что Украина не желает выполнять свои обязательства перед инвесторами, что будет иметь неисправимые последствия для инвестиционного климата страны», - добавляют в ЕБА.

Также ЕБА призывает Правительство выполнить обязательства, предусмотренные Меморандумом о взаимопонимании и не допустить нарушения прав инвесторов в возобновляемую энергетику путем принятия решений НКРЕКП, которые противоречат достигнутым ранее договоренностям.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года подать план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн.

Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.