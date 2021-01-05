Народные депутаты межфракционного объединения «Чистая энергия – здоровая окружающая среда» предостерегли Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) от принятия катастрофического решения, грозящее функционированию сектора зеленой энергетики и энергетической безопасности государства

Соответствующее обращение от межфракционного объединения 5 января было направлено в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, главы Офиса Президента Андрея Ермака, председателю НКРЭКУ Валерия Тарасюка, а также и. о. министра энергетики Юрия Витренко.

«Обращаемся к вам по поводу решения НКРЕКП, которое планируется принять 6 января 2020 года в части по задолженности на рынке электрической энергии... Учитывая, что КМУ утвердил в декабре 2020 г. соответствующие государственные гарантии на

сумму 11,3 млрд грн с целью привлечения НЭК Укрэнерго кредитов от трех государственных

банков, то производители ВИЭ ожидали выполнения обязательства по погашению 40% от

существующего долга (9 млрд грн) до конца 2020 года», - говорится в письме.

Сообщается, что НКРЭКУ на заседании 6 января намерена рассмотреть вопрос о

урегулирования задолженности на рынке электроэнергии с возможным внесением изменения в нормативные документы, которые запрещают ГП «Гарантированный покупатель» использовать средства, привлеченные оператором системы передач и переданы ГП «Гарантированный покупатель», для погашения долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

"Принятие такого решения будет катастрофическим, ведь уничтожит единственное доступное

источник для погашения задолженности и разуверяет все предоставленные Кабинетом Министров

Украины и Национальной комиссией обязательства. Поэтому, призываем в установленном законодательством порядке обеспечить выполнение обязательств предусмотренных Меморандумом о взаимопонимании и не допустить нарушения прав инвесторов возобновляемой энергетики, через принятие решений, которые противоречат уже достигнутым договоренностям», - заявили депутаты межфракционного объединения.

Напомним, 23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года подать план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации "зеленой" энергетики и Кабинет Министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа). Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020 года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании. Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджете на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.