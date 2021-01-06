Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко признал наличие проблемы импорта электроэнергии из России и Беларуси
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
«Есть еще проблемы с импортом из Беларуси и РФ, который осуществляет в частности «американская» компания», - сообщил и.о. министра.
Название импортера Витренко не указал, при этом очевидно речь идет об ООО «Эру Трейдинг», которая позиционирует себя как компания с юрисдикцией в США.
Эта компания была основана в том числе бывшим топ-менеджером «Нафтогаза» Андреем Фаворовым, которого ранее Витренко обвинял в коррупции при продажах природного газа структурами «Нафтогаза», и его партнером Ярославом Мудрым.
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По данным НЭК «Укрэнерго» Украина начала импортировать электроэнергию из Беларуси, в том числе с Белорусской АЭС, с 3 января. Ежесуточный импорт составляет 4 млн кВт час. Поставки осуществляют три компании. Помимо вышеупомянутой «Эру Трейдинг», закупки осуществляет «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука и «Де Трейдинг» Максима Ефимова.
В «Укрэнерго» накануне сообщили, что не могут перекрыть импорт без внесения изменений в законодательство.
Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. В общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.
Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.
Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний.
Из-за закупок тока у России, 95% украинских шахт весной 2020 г. вынуждено ушли в простой.