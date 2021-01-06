Разделение пассажирских и грузовых перевозок «Укрзализныци» на отдельные бизнес-вертикали позволит привлечь инвестиции в обновление подвижного состава и улучшение сервиса на железной дороге

Об этом сообщил и. о. члена правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский во время пресс-конференции, сообщается на сайте компании.

По его словам, при выделении пассажирской вертикали «Укрзализныця» сможет проводить тендеры среди общин на организацию социальных перевозок.

"Мы выступаем за заключение публичных договоров на перевозки с местными властями. Тем более что расходы общин будут незначительны — часто меньше земельного налога, который платит «Укрзализныця» общине. Зато будут четко определены количество пригородных поездов, графики их движения и качество подвижного состава», - рассказал Перцовский.

Кроме того, он сообщил, что создание отдельной Вокзальной компании позволит также увеличить доходы вокзалов, в частности от совершенствования управления, увеличения поступлений от аренды помещений.

"Мы уже перевели в состав Вокзальной компании 108 крупных вокзалов, на очереди — мельче. Уже сейчас видим, что эффективно в аренду сдаются лишь 2 тыс. кв. м из 50 тыс. м возможных. Дополнительные средства будем инвестировать в ремонты вокзалов, прежде всего таких проблемных, как в Николаеве и других, создание беспрепятственного пространства для людей с инвалидностью», - сказал Перцовский.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что «Укрзализныця» планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 миллиардов гривен.

В то же время экономист Борис Кушнирук отмечал, что «Укрзализныця» станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы «Укрзализныци» будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.