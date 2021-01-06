Народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко будет требовать уголовной ответственности для членов национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, ввиду не включения долгов (около 9 млрд грн, что составляет 40% от общего долга перед ВИЭ в 2020г -22,4 млрд грн) производителей электроэнергии из возобновляемых источников энергии в кредитные средства, которые должен получить НЭК «Укрэнерго» от государственных банков под предоставленные государственные гарантии.

Об этом народный депутат сообщил 6 января, во время «Брифинга по критической ситуации на энергорынке», организованного «Центром Разумкова».

"Я буду требовать уголовной ответственности, и я сделаю все возможное обращаясь в правоохранительные органы, вместе со многими моими коллегами, требуя уголовной ответственности для этих лиц...", - сказал Гончаренко.

Как отметил Гончаренко, НКРЭКУ не имеет права вмешиваться в деятельность ни одного хозяйственного субъекта, и распределять деньги, поступающие на их счета. По его мнению, это подпадает под определение политического саботажа, а также под уголовную ответственность в части превышения власти.



Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Принять такое решение планировалось и 6 января.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предпринимателями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.

23 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение и. о. министра энергетики Юрию Витренко в начале января 2021 года представить план Министерства по выходу "зеленой" энергетики из долгового кризиса.