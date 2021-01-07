Из государственных энергетических компаний, в первую очередь НАЭК «Энергоатом», разворовываются миллиарды гривен под прямым покровительством Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом в своей колонке в издании «Украинская правда» пишет сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.
«Убытки НАЭК «Энергоатом» от последних торгов (18 декабря 2020 г. – прим.) будут больше 1 млрд грн. А это уже надцатый раз, когда так цинично и неприкрыто биржевая площадка используется для воровства миллиардов гривен из госкомпании… Грабеж невозможен без «крыши» в лице коллективного «Дуремара» регуляторного органа НКРЭКУ», - пишет Тынный.
По мнению предпринимателя, рекордные убытки «Энергоатома» - 7 млрд грн за 2020 г. – прямое следствие циничного сговора руководства компании, биржевой площадки, регулирующих и правоохранительных органов.
На последний торгах практически весь объем был приобретен компанией «Юнайдет Энерджи», специализирующаяся в том числе на поставках электроэнергии, газа и нефтепродуктов на предприятия группы «Приват».
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«Убытки госкомпаний всегда в конечном счете покрываются за счет государственного бюджета и наших налогов. А могли бы быть прибыли и дополнительные поступления в бюджет», - отмечает Тынный.
На фоне неприкрытого грабежа госкомпаний, населению предоставляется подачка в виде льготной цены на электроэнергию.
«Под прикрытием необходимости этой «социальной» цены творится весь беспредел, описанный выше. И что при распределении «скидок» всегда найдутся более проворные, способные урвать в тысячу раз больше», - подытожил Тынный.