Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) нарушает условия Меморандума и Закона №810 о поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников в Украине

Такое мнение 6 января 2021г высказал председатель Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков во время брифинга о критической ситуации на энергорынке в Центре Разумкова.

"Когда Меморандум подписывался, подпись поставил премьер-министр Денис Шмигаль, врио министра энергетики Ольга Буславец, наши две ассоциации (УВЭА и ЕУЭА - ред.) и Регулятор. Этот меморандум был согласован со всеми ветвями власти, со всеми министерствами. И сегодня мы видим, например, что Министерство финансов отказывается от выполнения Меморандума и Кабинет Министров ничего не может с этим сделать. А Регулятор, подписавший этот Меморандум, вообще не выполняет закон", - сказал Конеченков.

Также Глава УВЭА отметил, что на НКРЕКП влияют промышленные группы, это стало причиной того, что комиссия рассматривает предоставление кредитных средств Зао «НЭК «Укрэнерго» не на пользу «зеленой» энергетики. Конеченков надеется, что Регулятор учтет позицию инвесторов, вкладывающих средства в альтернативные энергетику в Украине.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии. Принять такое решение планировалось и 6 января.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.