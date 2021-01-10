Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) инициирует недопустимые решение относительно остановки финансирования «зеленой» энергетики, что только усугубляет кризис в отрасли

Об этом в ходе брифинга в Центре Разумкова заявила Александра Гуменюк, директор Европейско-Украинского энергетического агентства (ЕУЭА), сообщив о попытках НКРЭКУ запретить госпредприятию «Гарантированный покупатель» расчеты за зеленую электроэнергию из средств, которые оно получит от компании НЭК «Укрэнерго».

"По нашему мнению, является крайне недопустимым, чтобы НКРЭКУ принял решение о запрете получения этих средств сектором возобновляемой энергетики", - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что при подписании меморандума премьер-министром Денисом Шмигалем правительство Украины дал согласие, что кроме снижения «зеленого» тарифа правительство Украины осуществит ряд комплексных мер для финансовой стабилизации сектора. С 1 августа состоятся 100% платежи и возврат накопленных долгов. Также был прописан график платежей согласно которому 40% накопленного долга от 22 млрд грн будет возвращено в конце 2020 года.

«Среди источников возврата такого долга было прописано несколько путей. Один из них – выпуск облигаций, второй – получение кредитных средств «Укрэнерго» под государственные гарантии», - уточнила Гуменюк.

Она отметила, что при принятии государственного бюджета на 2021 год не было предусмотрено средств на выпуск государственных облигаций. Однако в конце 2020 года Кабмин согласовал государственные гарантии для Укрэнерго, также были внесены изменения в государственный бюджет 2020 года, где также были предусмотрены государственные гарантии для получения кредитных средств для «Укрэнерго».

«То есть подоплеку и предпосылки были направлены на то во всех пояснительных записках было указано, что средства «Укрэнерго» были направлены на погашение долгов «Укрэнерго» перед «Гарантированным покупателем». В свою очередь «Гарантированный Покупатель» должен направить средства, привлеченные «Укрэнерго» для погашения долга перед возобновляемой энергетикой», - пояснила директор ЕУЭА.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЕКП пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предпринимателями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.