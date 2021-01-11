Функционирование энергетических предприятий оказалось под угрозой из-за открытия импорта электрической энергии с Белорусской АЭС и Российской Федерации

Об этом говорится в заявлении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины.

"Равным графиком импорт составляет около 300 МВт по мощности. По набранному масштабу в годовом измерении импорт может достичь величины 2,7 млрд кВт ч. Стоит вспомнить о тяжелых последствиях для энергетики Украины которые повлек импорт электроэнергии, длившийся с октября 2019 по март 2020 и по объему превысивший 1 млрд кВт ч. Энергетические компании получили многочисленные убытки, а 95% украинских шахт весной были вынуждены остановить свою работу", - говорится в заявлении.

Не допустить импорт тока должна была Верховная Рада, приняв соответствующий закон, однако по неизвестным причинам парламент самоустранился от решения проблемы.

«14 декабря в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4493 о продлении до 31 декабря 2021 года полномочия НКРЭКУ ограничивать доступную пропускную способность межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества. Нужно было только изменить дату. И все. Но что-то помешало. Сложно ли было понять смысл и просчитать последствия?",- отметили в Федерации работодателей.

Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании – «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.