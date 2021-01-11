Власть и СМИ Российской Федерации радуются от того, что Украина начала покупать электрическую энергию с атомной электростанции (АЭС) в Беларуси

Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь.

«Намеренно решил посмотреть, как в стране-агрессоре реагируют на покупку Украиной тока с их АЭС в Беларуси. И вот неожиданность – там триумф, победа, радость и фанфары: «Беларусь энергетически завоевала Украину»; «Атомная энергетика Украины загнана под лошадь». Такие заголовки на каждом втором сайте - радости врага нет предела», - отметил нардеп.

В то же время украинские власти отказываются должным образом реагировать на преступный импорт.

«В «Укрэнерго» говорят «мы не можем остановить импорт, надо изменения в закон». В НКРЭКУ сегодня сказали "ну мы сделали все что могли, не наш мопед". Новый министр кивает головой» Да это проблема", но в конце концов никто ничего не делает. Все молчат, государство платит миллионы агрессору, наши шахтеры и энергетики готовятся к сокращениям», - отметил Бондарь.

По его информации, ежесуточно Украина покупает у режима Лукашенко 4 млн кВт часов электроэнергии на 6 млн гривен.

"Такими темпами до конца января каждый украинец заплатит Лукашенко и Кремлю за электричество 200 млн гривен. А что в это время делает Зеленский? Где его реакция? Еще в ноябре Лукашенко публично вытирал о Зеленского ноги, а теперь Зеленский дал добро покупать у Лукашенко ток. Вы думали это дно, а нет, снизу еще постучали", - подчеркнул нардеп.

Напомним, импортные поставки электроэнергии с Белорусской АЭС осуществляют три компании – «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Как сообщалось ранее, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.

Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.

Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.