Без изменения условий и сроков Национального плана сокращения выбросов (НПСВ), который начал действовать с 2021 года, в Украине возможно начало веерных отключений, поскольку для выполнения этого Плана необходимо вывести из строя слишком много блоков ТЭС и ТЭЦ. Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

В компании сообщили, что в соответствии с Национальным планом сокращения выбросов от крупных сжигательных установок (НПСВ) предполагалось одновременное выведение из энергосистемы не более 5 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ для екомодернізації. Однако военные действия на Донбассе и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, не позволяют использовать предусмотренные планом механизмы финансирования таких мероприятий.

Вследствие этого, по прогнозу «Укрэнерго», уже в 2025 году, при условии невыполнения НПСВ, общая установленная мощность ТЭС будет уменьшена на около 7,2 ГВт (с 15,4 до 8,2 ГВт), что повлечет за собой дефицит электроэнергии и заставит ограничить ее потребление для обеспечения баланса в системе.

«В Отчете по оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей указано, что вывод из эксплуатации значительной части ТЭС, которые не выполнили требования НСВП, уже в 2025 году может привести к дефициту генерирующих мощностей для надежного энергоснабжения и балансировки энергосистемы в период максимальных нагрузок. Уже в 2027-2028 годах при доступной мощности ТЭС 3,6-5,8 ГВт прогнозируется острый дефицит мощностей, который придется компенсировать в том числе за счет ограничения потребления для обеспечения баланса в энергосистеме», - сообщили в «Укрэнерго».

В компании отметили, что для повышения маневренной способности объединенной энергосистемы уже в 2022 году необходимо внедрить 2 ГВт високоманеврових мощностей с быстрым стартом и до 0,5 ГВт мощностей систем регулирования и поддержания частоты. Также отметили необходимость внесения изменений в Национальный план по сокращению выбросов.

«Для обеспечения энергетической безопасности, балансовой надежности, живучести энергосистемы и ее нормального режима работы при существующей и прогнозируемой структуре генерирующих мощностей оператор системы передачи рекомендует скорректировать сроки выполнения целей НПСВ с обязательным определением источников финансирования необходимых мероприятий», - сообщили в «Укрэнерго».

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

В свою очередь заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также соразработчик НПСВ Игорь Вольчин отмечает, что благодаря развитию зеленой энергетики и сокращению производства электроэнергии из угля Украина будет выполнять требования НПСВ, даже если реализацию положений по остановке энергоблоков ТЭС и ТЭЦ отсрочить.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.

Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

Эксперты отмечают, что принудительная остановка блоков ТЭС для выполнения требований не актуального НПСВ создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси.