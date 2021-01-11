Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 13 января должна принять решение, которое обеспечит срочное погашение долгов перед «зелеными» инвесторами, что предусмотрено меморандумом и законодательством.

Об этом написал ексзаступник министра энергетики и угольной промышленности Украины, эксперт по энергетическим рынкам Сергей Чех на своей странице в Facebook.

Эксперт напомнил, что НКРЭКУ 6 января рассматривала вопрос об урегулировании задолженности на рынке электроэнергии, которым предполагалось запретить «гарантированному покупателю» погашать задолженность перед производителями тока из возобновляемых источников за счет кредитных средств «Укрэнерго». По мнению Чеха, в случае принятия такого решения это будет дискриминацией «зеленой» генерации и ухудшит финансовое состояние предприятий отрасли.

«Трудно понять позицию регулятора, который является стороной - подписантом Меморандума, стороной которая от имени государства предоставила гарантии производителям из ВИЭ, почему именно производители из ВИЭ должны быть отстранены от участников расчетов, источником которых могут быть кредитные средства, полученные Оператором системы передачи. Непонятно почему Регулятор намерен предоставлять поручения Гарпоку, который не является стороной кредитного соглашения и главное, созданный Кабинетом Министров Украины и, очевидно, ему подчинен», - написал Чех.

Он также отметил, что подобный подход отраслевого регулятора дискредитирует страну перед иностранными инвесторами, ведь свидетельствует о пренебрежении государством выполнением своих обязательств перед производителями ВИЭ, зафиксированных в Меморандуме о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ, а также в принятых на его выполнение законах.

«Позиция Национального Регулятора не улучшает инвестиционный климат в Украине и не добавляет авторитета нашему государству. Закономерный сезонный рост производства электроэнергии из ВИЭ уже во второй половине марта обострит существующие проблемы и с балансировкой, и с расчетами которые нельзя решить, не имея взаимопонимания и доверия с инвесторами в возобновляемую энергетику», - отметил Чех.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предпринимателями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.