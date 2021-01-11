Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг совершает преступление своими попытками запретить выплату долгов перед производителями зеленой энергии в Украине.

Об этом в ходе брифинга в Центре Разумкова заявил владелец компании «Виндкрафт Украина» Карл Стурен.

По его словам, Кабмин создал условия для того, чтобы «Укрэнерго» получило кредиты и рассчиталось с долгами перед ГП «Гарантированный покупатель», а оно, соответственно, выплатило долги перед производителями энергии из возобновляемых источников.

«Я считаю, что Минфин действительно поступает очень конструктивно, Кабинет министров старается найти выход из положения, «Укрэнерго», «Гарантированный покупатель». У нас есть много партнеров, которые действительно помогают. Например, три госбанка, которые являются большими кредиторами. Все пытаются совместными усилиями найти выход из положения. При этом НКРЭКУ берет и на этом всем просто ставит один большой крест», - сказал Стурен.

При этом он подчеркнул, что из-за таких действий инвесторы в зеленую энергетику намерены подавать иски в международные арбитражи.

«Мне как инвестору, естественно, у нас других вариантов, если будет такое преступное решение, то у нас, кроме как подавать в суд, другого варианта нет», - подчеркнул шведский инвестор.

Как сообщалось, Кабмин в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020, а также 6 января НКРЕКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЕКУ такого или подобного формулировки устранит единственное пока доступный источник для погашения «старого» долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКУ выполнить условия и обязательства по Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед производителями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, которые инвестировали в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.