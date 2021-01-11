Протесты против несправедливых тарифов на газ спровоцировала некомпетентность и коррумпированность чиновников НКРЭКУ при расчете платы за распределение (транспортировку) газа.
Об этом пишет экономист Борис Кушнирук в колонке на издании Liga.
«Если рост цен на газ еще можно как-то объяснить морозами на европейском континенте, то несправедливость тарифов на поставку газа газораспределительных сетей — это полностью следствие некомпетентности и коррупции чиновников», - подчеркнул Кушнирук.
По его убеждению, власть в течение многих лет не смогла объективно рассчитать плату за транспортировку газа для населения с учетом расходов домохозяйств на проведение газовых сетей до жилых помещений.
«Зарабатывают на этом облгазы, большинство которых контролирует Фирташ. Именно он получает прибыль от функционирования сетей, в которые не вложил ни копейки», - добавил Кушнирук.
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Напомним, на январь 2021 года "Нафтогаз" в очередной раз повысил свои цены на природный газ для населения на 14% до 7,22 грн за 1 куб. м без учета стоимости доставки, которая с 1 января также выросла на 60-70% в зависимости от облгаза.
11 января в офисе президента отреагировали на вопрос тарифов на газ и анонсировали их пересмотр.