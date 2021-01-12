Нацкомиссия по вопросам энергетики (НКРЭКУ) своими действиями покрывает коррупцию на госпредприятиях и махинации трейдеров на рынке электроэнергии вместо того, чтобы принять решение для выплаты задолженности перед инвесторами в возобновляемую энергетику Украины

Об этом заявил народный депутат Украины, экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, призывая НКРЭКУ выполнить свои обязательства по выплате долга за зеленую электроэнергию.

"Этот меморандум-это был действительно не только юридический, это и политический акт. У меня есть огромные сомнения, что после вашего решения, если вы решитесь его принять, что правительство просто политически признает себя несостоятельным», - сказал Кучеренко.

По его словам, государство предоставило государственные гарантии для НЭК «Укрэнерго», чтобы решить долговую проблему в расчетах с зелеными инвесторами, однако НКРЭКУ хочет запретить такие расчеты.

В то же время, отметил Кучеренко, Нацкомиссия планирует предоставить кредитные средства для «Энергоатома», который замечен в коррупционных скандалах и искусственном заведении в убытки.

«Возникает странная схема, когда сначала создаются огромные долги на «Энергоатоме», кто-то зарабатывает огромные деньги на этом, и они уже выведены с рынка. Вы же понимаете, о каких суммах идет речь. А в то же своим решением вы хотите за счет кредитов государственных банков на «Укрэнерго» по сути гасить эти долги. Извините, как на меня, я бы очень посоветовал вам очень подумать перед принятием этого очень сомнительного решения», - добавил нардеп.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЭКУ пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предпринимателями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать. По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.