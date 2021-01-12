В.и.о. министра энергетики Юрий Витренко обнародовал детали плана правительства снизить цены на природный газ для населения с текущих 9,6 грн/м3 до 5,4 грн/м3

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

«Министерство энергетики и предложило рассмотреть вариант, когда с 1 февраля цена будет ограничена цена на газ для «чувствительных» потребителей - на уровне «хаб минус» с добавлением определенной предельной наценки поставщиков, причем цена будет зафиксирована на год. По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5 356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%», - сообщил Витренко.

Установление «справедливых» цен на газ для населения ожидается с 1 февраля.

По словам Витренко, в январе цены на газ у частных поставщиков и «Нафтогаза» варьировались от 6,99 до 10,80 грн за м3, средневзвешенная цена составляла 9,62 грн/м3.

При внедрении внедренного Министерством подхода, цена в январе составляла бы 5,9 грн/м3.

«Укргаздобыча» будет продавать поставщикам «уязвимым» потребителям газ по цене «хаб минус». Цена будет пересматриваться раз в год на основании котировок на бирже в ноябре. Для добывающей компании даже лучше иметь фиксированную цену в год, чем каждый месяц переживать, что нужно пересматривать планы бурения из-за изменения рыночной конъюнктуры. Поставщики смогут конкурировать, предлагая меньшую наценку к этой цене.

Напомним, в начале января в регионах прошли акции протеста против повышения цен на природный газ. 11 января после совещания у Президента Владимира Зеленского, правительство анонсировало скорое снижение цен на природный газ.