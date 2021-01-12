Акции протеста против цен на газ для населения стали следствием злоупотреблений государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины"
Об этом заявил народный депутат Алексей Кучеренко.
"Сегодняшний политический кризис с перекрытием дорог, который возник из - за заоблачных тарифов на газ, возможно решить ликвидацией газовой монополии «Нафтогаз», чьи непомерные аппетиты привели к такой ситуации», - сообщил Кучеренко на своей странице в Facebook.
По его словам, «Нафтогаз» - это искусственная надстройка на газовом рынке, которая должна быть ликвидирована.
"Годами "Нафтогаз" крутил тарифами как цыган солнцем: когда в Европе цены падали, наш монополист уменьшал тариф на копейки, а при первых холодах в Европе подняли чуть ли не в два раза. И вся эта монополия паразитировала на украинцах, прикрываясь требованиями МВФ, импортным паритетом, формулами «Амстердам+» и так далее», - заявил Кучеренко на своей странице в Facebook.
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Напомним, в начале января в регионах прошли акции протеста против повышения цен на природный газ. 11 января после совещания у Президента Владимира Зеленского, правительство анонсировало скорое снижение цен на природный газ.
Врио министра энергетики Юрий Витренко анонсировал решение о снижении цен на газ для населения, которые вызвали возмущение граждан, на 44%.