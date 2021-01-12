В ДТЭК Киевские региональные электросети сообщили о совершенствовании онлайн-сервиса по планированию визита специалистов для ремонта электросчетчиков

В частности, подчеркнули, что с декабря 2020 году эта услуга стала доступной для клиентов всех районов Киевской области.

В компании отметили, что с помощью сервиса «Планирование точной даты визита монтера» отныне все жители Киевской области могут дистанционно заказать работы с прибором учета на удобное для себя время. Для этого необходимо посетить сайт ДТЭК Киевские региональные электросети, раздел «Заказ услуг на обслуживание прибора учета», заполнить форму заявки, получить подтверждение и, впоследствии, услугу в выбранное время.

«ДТЭК меняет представление о клиентский сервис и качество обслуживания. Услуга «Планирование точной даты визита монтера» остается самой популярной среди наших клиентов. Она проста и удобна. С момента введения с ее помощью мы получили более 21 000 заявок», - отметил изданию глава ДТЭК Киевские региональные электросети Виталий Шайда.

Онлайн-сервис «Планирование точной даты визита монтера» для обслуживания электросчетчика заработал в ДТЭК Киевские региональные электросети с сентября 2019 и охватил сначала клиентов северного региона Киевской области - жителей Бучанского и Вышгородского районов.

Впоследствии, в августе 2020 года, сервисом начали пользоваться клиенты запада Киевщины - Обуховского и Фастовского районов. С октября 2020 - жители востока области (Броварского и Бориспольского районов).

В декабре прошлого года возможность выбирать дистанционно точную дату и время визита специалиста для обслуживания счетчика - установление, замену, ремонт или распломбирование или опломбирования - получили жители Белоцерковском районе. Таким образом сервис охватил всех жителей Киевщины.