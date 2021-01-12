Проведение пенсионной реформы путем увеличения налоговой нагрузки на бизнес загонит его «в тень»

Об этом заявил экономист Павел Кухта.

По его мнению, введение накопительного уровня пенсионной системы, предусматривающий увеличение налогов на зарплатный фонд, является неправильным с экономической точки зрения и приведет к росту доли бизнеса, который перейдет «в тень».

» Это плохая идея с экономической точки зрения – повышать налоги на заработную плату, плюс должны честно признавать, что вероятнее всего любое повышение заработной платы будет стимулировать большую тенизацию, выход в тень", - сказал Кухта.

Эксперт считает, что в проведении пенсионной реформы власть должна выбрать другой вариант – не повышать налоги на бизнес, а перераспределить ЕСВ.

"Надо идти путем не повышения налогов на зарплату, а снижения, то есть часть ЕСВ начать перераспределять на накопления. Соответственно потери, который будет нести из - за этого Пенсионный фонд компенсировать увеличением трансферта из бюджета в Пенсионный фонд», - отметил Кухта.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что в рамках пенсионной реформы можно принимать только те решения, которые не увеличивают налоговую нагрузку на бизнес, иначе такая реформа похоронит бизнес.

В то же время экономист Борис Кушнирук отметил, что предлагаемые властью законопроекты по внедрению накопительного уровня пенсионной системы не предусматривают механизмов защиты сбережений граждан. По его мнению, эта реформа выгодна только финансовым посредникам.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировано два законпроекта относительно пенсионной реформы – депутатский «Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении» (реестр. №2683) и правительственный «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы» (Реестр.№4408), каждый из которых предусматривает дополнительные расходы для бизнеса.