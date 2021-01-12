Украинские чиновники не вели переговоров с представителями от Беларуси об импорте электроэнергии с Белорусской атомной электростанции и о каких-либо переговорах частных компаний по этому вопросу Министерству внешних дел неизвестно
Об изданию ExPro сообщили во внешнеполитическом ведомстве в ответ на информационный запрос.
«В Министерстве иностранных дел Украины отсутствует информация о проведении переговоров с белорусской стороной относительно перспектив закупки электрической энергии, планов переговоров украинских должностных лиц и планов коммерческих компаний начать закупку электроэнергии с Белорусской АЭС в 2021 году», - говорится в ответе МИД.
По данным профильного министерства, обращений от государственных органов Украины или украинских хозяйствующих субъектов относительно оказания содействия в заключении контрактов на импорт э/э с Белорусской АЭС в посольство Украины в Республике Беларусь не поступало.
Первым закупку электроэнергии на Белорусской АЭС начала компания "Днепросталь-Энерго" Виктора Пинчука.
В МИД подчеркнули, что «Украина руководствуется, прежде всего, своими национальными интересами и обязательствами в сфере европейской интеграции, при принятии решений о привлечении внешних поставщиков электроэнергии».
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Напомним, Украина закупала электроэнергию в России с октября 2019 по март 2020 года. Всего было импортировано более 1 млрд кВт ч, а прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются от 3 до 5 млрд грн.
Импорт спровоцировал крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке.
Временный запрет на импорт из России был введен весной 2020 года в том числе после критики поставок президентом Владимиром Зеленским.