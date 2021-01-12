Госэкоинспекция осуществила внеплановую проверку Кагарлицкого коммунального предприятия «Горремстройсервис», во время которой выявила невыполнение ряда предписаний в части обращения с отходами.

Как пишет Знай.юа, об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции.

Ущерб, нанесенный нарушениями окружающей среды, составляет более 7 миллионов гривен.

«Госэкоинспекция Столичного округа осуществила внеплановую проверку этого субъекта хозяйствования. По ее результатам выявлено не выполнение предписаний ДЭИ в течение 2020 года, а именно:

захоронение твердых бытовых отходов на полигоне с нарушением правил эксплуатации свалок;

не производится уплотнение отходов и укрытие их изолирующим материалом для предотвращения возгорания;

отсутствуют вещные права на земельный участок под размещение свалки;

не осуществляется мониторинг влияния свалки на окружающую среду;

не разработана проектно-техническая документация на полигон;

не зарегистрирован и не утвержден паспорт места удаления отходов, который предприятия должны вести согласно с постановлением Кабинета Министров № 1216 (от 03.06.1998)», - отметил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

За выявленные нарушения Госэкоинспекция рассчитала и предъявила претензию КП «Горремстройсервис» о возмещении убытков на сумму 7 077 023 гривен. Председатель ДЭИ подчеркнул, что в случае отказа предприятия добровольно платить эти средства, Госэкоинспекция будет обращаться в суд.