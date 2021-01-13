Министерство энергетики Беларуси сообщило об успешных переговорах с правительством Украины по сотрудничеству в энергетической сфере и закупке тока с Белорусской АЭС

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Вчера Министерство энергетики режима Лукашенко на весь мир похвасталось "межведомственными переговорами о сотрудничестве в энергетической сфере" с Украиной и поставками в нашу страну их электроэнергии. У меня вопрос, кто это в правительстве или в Украине решил вести «межведомственные переговоры о сотрудничестве» с министрами тирана и узурпатора Лукашенко?",- сообщил Гончаренко на своей странице в социальной сети Facebook.

При этом, буквально за несколько часов до заявления Минэнерго Беларуси, в украинском МИД сообщили, что им не известно ни о каких переговорах с белорусскими чиновниками по импорту тока.

"Так кто же тогда в нашей стране контрагент Лукашенко, может это премьер Шмигаль?", - задается вопросом Гончаренко.

По его словам, с начала года Украина заплатила Беларуси за атомную энергию уже более 20 млн гривен.

"И эти деньги либо ушли в Россию, которая ее строила, либо что хуже на содержание ОМОНа для подавления протестов. Весь цивилизованный мир отказался иметь дело с белорусским диктатором, и только Украина проводит «межведомственные переговорами о сотрудничестве", - подытожил Гончаренко.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали с три компании - «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.

Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Через закупку тока в России, 95% украинских шахт весной 2020 г вынуждены были остановиться.