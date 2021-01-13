В Нацплане по сокращению выбросов (НПСВ), начавшем действовать с 2021 года, не предусмотрены финансовые механизмы его реализации и из-за этого его невозможно выполнить

Об этом заявил профессор, доктор технических наук, заместитель директора по научной работе Института угольных энерготехнологий НАН Украины, а также соавтор НПСВ Игорь Вольчин.

"Самое первое препятствие-абсолютно нет механизма его реализации, в первую очередь финансового механизма. Чтобы реализовать эти природоохранные мероприятия, нужны очень значительные средства", - сказал Вольчин.

По его словам, генерирующие предприятия на сегодня не имеют источников финансирования для осуществления реконструкции оборудования или построения новых газоочистных установок. Он подчеркнул, что эффективным механизмом для модернизации устаревших энергоблоков была инвестиционная составляющая в тарифе на электроэнергию, но она перестала действовать с середины 2019 года.

"У нас фактически было отремонтировано, начиная с 2008 года, модернизировано или реконструировано 22 энергоблока на тепловых электростанциях. За счет инвестнадбавки... После 30 июня 2019 года, и «Энергорынок» исчез, и у нас стал новый рынок. Те все надбавки исчезли. И источников для проведения реконструкции оборудования и источников для того, чтобы построить новые газоочистные установки, у нас нет", - сказал Вольчин.

Он сообщил, что сейчас из-за спада экономики в стране государство выполняет требования Нацплана по выбросам, но без финансирования оно начнет его нарушать уже через несколько лет.

"Пока мы обязательств не нарушаем. Но если ничего не делать, то в 2024 году мы уже придем к невыполнению НПСВ", - добавил эксперт.

По его мнению, средства на екомодернізацію энергопредприятий могут появиться при условии увеличения тарифов на ток, и это решение должно быть принято на государственном уровне.

"Мы должны честно сказать населению. Примерно подсчитали, что надо на 5-7% поднять цену на электроэнергию. По этому пути шла Германия, сейчас по этому пути идет Польша. У них специальный налог на электроэнергию, все потребители, и частные, и юридические лица, и предприятия, внутри страны платят дополнительные деньги. Они небольшие, на уровне 5%. Из них 5% идет финансирование новых мощностей Польши, включая и сооружение газоочистных установок", - рассказал Вольчин.

Как сообщалось, по мнению президента Украинского Национального комитета CIGRE Александра Светелика, Украине грозит потеря энергетической безопасности через принудительное выведение в длительные ремонты энергоблоков теплоэлектростанций, если не сдвинуть сроки реализации НПСВ, внедрение которого ожидается с 2021 года.

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Чех считает, что Украина должна актуализировать Национальный план по сокращению выбросов поскольку выполнение его требований может привести к потере самых эффективных блоков ТЭС и ТЭЦ из-за отсутствия финансирования на экологические ремонты.

Справка. Национальный план сокращения выбросов утвержден в 2017 году, он, в частности, определяет намерения Украины как члена Энергетического сообщества существенно сократить выбросы диоксида серы, оксидов азота и пыли от ТЭС и ТЭЦ Украины, мощность которых составляет 50 МВт и более.

После принятия НПСВ почти ничего не было сделано, чтобы он заработал с 2021 года.

Прописав требования, которые должны выполняться установками, законодательством не были предусмотрены источники финансирования их модернизации, что поставило на паузу воплощение плана. Объем необходимых средств оценивается в 4,13 млрд евро.

Эксперты отмечают, что принудительная остановка блоков ТЭС для выполнения требований не актуального НПСВ создаст дефицит генерирующих мощностей в Украине, который придется покрывать за счет импорта электроэнергии из России, Беларуси.