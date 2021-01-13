Намерения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, запретить погашать долги перед «зеленой» генерацией за счет кредитных средств «Укрэнерго» свидетельствуют о правовом дефолте в Украине

Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании UDP Renewables Сергей Евтушенко.



Он напомнил, что украинское правительство подписало с инвесторами в отрасль «зеленой» энергетики Меморандум о взаимопонимании, согласно которому взял на себя обязательство погасить задолженность перед ними за потребленную электроэнергию. Однако на сегодня государство фактически отказывается выполнить свои обязательства, в частности, об этом свидетельствует намерение НКРЭКУ запретить погашать долги «зеленой» генерации за счет кредитных средств «Укрэнерго».



«Мы имеем дело с ситуацией, когда государство Украина в лице ее премьер-министра и в лице в том числе руководителя НКРЕКП приняли участие в подписании фактически договоренности с нашей отраслью, поставили свои подписи, и теперь мы видим, что НКРЕКП фактически саботирует выполнение меморандума с отраслью», - сказал Евтушенко.



По его мнению, такие действия со стороны отраслевого регулятора свидетельствуют о правовом дефолте в стране и уничтожает инвестиционный климат.



«Мы становимся свидетелями классического эпизода, классического примера того, что власть Украины не может нести ответственность политическую и экономическую за свои решения и за свои действия. Фактически это правовой дефолт ... поскольку законы здесь постоянно меняются, и когда ты договорился с властями о чем-то, это ничего не значит.",- считает Евтушенко.



Эксперт считает, что президент страны должен вмешаться в ситуацию, но, по его мнению, он этого не сделает и уже продемонстрировал отсутствие интереса к проблемам в области альтернативной энергетики.



"Ему (президенту – ред.) эта отрасль, к сожалению, не очень интересна. У него есть, наверное, более приоритетные задачи, чем разобраться и выразить свою политическую оценку в экономической ситуации, когда огромная отрасль промышленности попала в такую правовую коллизию и турбулентность», - отметил Евтушенко.



Ранее нардеп фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко заявлял, что через соответствующие инициативы к инвесторам в зеленую энергетику члены НКРЭКУ должны понести уголовную ответственность.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы в зеленую энергетику предположили, что государство планировало выполнить свои обязательства и своевременно погасить 40% "старого" долга (9 млрд грн), до конца 2020 года.

При этом 31 декабря 2020 года, а также 6 января НКРЕКП пыталась утвердить постановление, в котором бы запрещалось ГП "Гарантированный покупатель" использовать перечисленные от "Укрэнерго" средства для погашения "старого" долга перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии.

По мнению ассоциаций ВИЭ, одобрение НКРЭКУ такой или подобной формулировки устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из возобновляемых источников энергии и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанному ими в июне 2020 года.

Напомним, сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) перед предпринимателями ВИЭ не наблюдается. По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

По мнению НБУ, кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины в 2020 году, поскольку уровень инвестиций в страну значительно уменьшился.