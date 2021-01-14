Власть организовала закупку электроэнергии с Белорусской АЭС режима Лукашенко на крови украинских защитников и белорусских протестующих.

Об этом заявил народный депутат Михаил Бондарь (ЕС).

"На седьмой год войны за независимость, украинские шахты и электростанции вынуждены сокращать производство в то время как правительство договаривается о покупке тока у страны-агрессора и его сателлитов. Позор", - заявил Бондарь.

По его словам, сначала кремлевские СМИ овациями приветствовали начало импорта Украиной тока с Беларуси, а 12 января радостный пресс-релиз об успешном сотрудничестве с Украиной опубликовал и правительство Лукашенко.

«Министерство энергетики Беларуси радостно сообщил, что после того как Украина договорилась об импорте, АЭС Лукашенко вышла на максимальную мощность. У меня для Шмыгаля и его министров есть другая новость, которую они наверняка проигнорировали, раз загрузили работой белорусских атомщиков. В 2020 году добыча угля на государственных шахтах упала на 24%», - добавил нардеп.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали с три компании - «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

В Минэнерго Беларуси подтвердили, что проводят межведомственные переговоры с Украиной относительно сотрудничества в сфере энергетики, в частности поставок атомной энергии.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.

Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Через закупку тока в России, 95% украинских шахт весной 2020 г вынуждены были остановиться.