Предприятиям ГМК выдвинули требования по модернизации, которые практически невыполнимы.

Если власть не пойдет навстречу промышленникам и не продлит еще на 5 лет технологические нормативы, действие которых завершилось в декабре прошлого года, предприятия просто остановятся.

Об этом говорится в материале «Как бездействие Министерства экологии загнала в тупик украинскую промышленность», опубликованном на сайте znaj.ua.

Напомним, до нынешнего года в металлургической отрасли действовали технологические нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ из оборудования (установок) для обжига и агломерации металлической руды (включая сульфидную руду) и Технологических нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ от коксовых печей. Но в конце декабря прошлого года срок действия этих нормативов подошел к концу.

Вместо них должны действовать новые нормативы. Но они содержат требования, которые украинские предприятия выполнить не в состоянии. Так, в течение одного года предприятия ГМК Украины должны выполнить целый ряд мероприятий по модернизации и приведению состояния производственного оборудования к новым нормам и стандартам.

Даже в развитых странах с большими возможностями и господдержкой такие объемы модернизации проводят за 5-7 лет. Не учитывая, каким стал прошлый год для нашей страны, и каким прогнозируют год нынешний.

Так, промышленное производство в Украине продолжает падение. По данным Госстата, за девять месяцев 2020 года промышленное производство в Украине сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особенно это значимое падение на предприятиях горно-добывающей и металлургической отраслей: за первые три квартала 2020 г., производство кокса снизилось почти на 7%, а стали – на 6,5%.

Понятно, почему промышленники не имеют возможности реализовывать масштабные инвестиционные программы, в том числе и экологические проекты – на них просто нет денег, ведь сейчас идет речь прежде всего о выживании.

Украинская власть имеет все необходимые рычаги, которые помогут избежать коллапса в украинской промышленности и не допустить правового вакуума. Для этого необходимо внести изменения в Приказы Министерства охраны окружающей природной среды Украины №507 от 29.09.2009 и №671 от 21.12.2012, и продолжить текущие технологические нормативы на 5 лет.

Напомним, ранее глава Ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что из-за бездействия главы Минэкологии Романа Абрамовского украинская промышленность зависла в ожидании коллапса. И если ведомство не продлит срок действия технических нормативов по вредным выбросам, который истек в конце прошлого года, страну ждет масштабный кризис и закрытие предприятий.