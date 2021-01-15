Национальное антикоррупционное бюро продолжает попытки юридически затягивать дело «Роттердам+», в котором за 4 года расследования не было установлено состава преступления

Об этом сообщила адвокат по делу «Роттердам+» Наталья Дригваль в интервью изданию «Обозреватель».

«НАБУ продолжает заниматься юридическим затягиванием дела, чтобы скрыть свою некомпетентность и неправомерные действия в процессе осуществления досудебного расследования», - сообщила адвокат.

Она подчеркнула, что в судебном порядке рассматривается уже несколько дело о фальсификации детективами материалов дела и превышение ими полномочий. По одному из таких дел 12 января апелляционный суд вынес решение, которым по сути отказался давать оценку правильности или неправильности действий детективов.

«Мы еще не имеем окончательного решения апелляционного суда, но судя по заявлениям НАБУ, суть такого решения заключается в оспаривании возможности админсуда предоставлять оценку действиям детективов по сбору доказательств. То есть, апелляция не рассматривала действия детективов НАБУ по сути и не давала заключение относительно правильности их действий и наличия полномочий на осуществление расчета убытков, для которых у них полностью отсутствует подобная компетенция», - отметила адвокат.

Она добавила, что речь идет о составлении одним детективом НАБУ справки о предположительных убытках от формулы по поручению другого детектива, что в корне противоречит закону.

«Конечно, мы будем обжаловать это решение. Это беспрецедентный случай нарушения НАБУ закона и попытки сфабриковать дело там, где нет состава преступления. Очевидными являются нарушения и непрофессионализм при осуществлении следственных действий со стороны НАБУ», - подытожила адвокат.

Напомним дело «Роттердам+» было закрыто прокурором САП в отношении подозреваемых лиц 27 августа 2020 из-за отсутствия достаточных доказательств виновности лиц и исчерпаны возможности для их получения. 29 сентября 2020 законность закрытия дела «Роттердам+» ввиду отсутствие в нем состава преступления также подтвердил Офис Генерального прокурора.

Кроме того, 27 сентября 2020 г. законность закрытия дела подтвердил Высший антикоррупционный суд, решение которого вступило в законную силу с 17 ноября.