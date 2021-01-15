Из-за желания «получить выгоду» от бизнеса, глава Минэкологии Роман Абрамовский затягивает с подписанием приказа о продлении срока действия технологических нормативов, который истек в конце декабря прошлого года

Из-за этого промышленность оказалась на грани коллапса. Об этом говорится в материале «Как бездействие Министерства экологии загнало в тупик украинскую промышленность», опубликованном на сайте znaj.ua.

Напомним: в металлургической отрасли до нынешнего года действовали технологические нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ. Но в конце декабря прошлого года срок действия этих нормативов подошел к концу.

Параллельно велась работа по приведению этих нормативов к европейским стандартам. Еще в 2019 году ГП «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт» (институт УХИН) разработал пакет документов для внесения изменений в Технологических нормативов, и направил его в Министерство энергетики и охраны окружающей среды.

Но Абрамовский, тогда еще в статусе замминистра, ответил на это письмо отпиской, суть которой сводилась к желанию «договориться».

«В своем ответе Роман Абрамовский сослался на «недостаточную обоснованность предлагаемых изменений», а также отметил, что в принципе Министерство готово рассмотреть предложения по Технологическим нормативам после исправления. Обычно формулировка по поводу «недостаточной обоснованности» чиновники применяют, когда хотят намекнуть бизнеса о том, что нужно идти «договариваться», - сказано в материале.

Однако, "договариваться" с одиозным замминистра никто не стал. Наоборот: все формальные замечания ученые Института Ухин тщательно проработали. В начале 2020 года пакет документов был подан повторно, уже со всеми необходимыми пояснениями относительно «обоснованности».

«Но Абрамовский дал очередную отписку, опять указал на недостаточную обоснованность предлагаемых изменений, и снова в конце намекнул на готовность рассмотреть документы, если предоставят все необходимые материалы». Единственными материалами, которые не были предоставлены на тот момент, были только, как говорят финансисты, «денежные средства и их эквиваленты» или, проще говоря, взятки», - говорится в статье.

После этого Ассоциация "Укрметаллургпром" направила в министерство письмо просьбой как можно скорее внести изменения в технологические нормативы, чтобы не допустить коллапса украинской промышленности.

Это наконец дало результат: министерство опубликовало на своем сайте проект приказа о внесении изменений в технологические нормативы. Однако, по состоянию на 31.12.2020 (критический срок подписания приказа), изменения так и не были приняты. То есть, уже почти две недели в новом году промышленники живут в законодательном вакууме, который создало Минэкологии, резюмируется в материале.

Ранее народный депутат Сергей Магера заявил, что украинские предприятия платят сотни миллионов гривен эконалога, которые идут непонятно в каком направлении, а Министерство экологии не делает никаких шагов для того, чтобы снизить фискальное давление на промышленность. Более того: ведомство ставит палки в колеса отрасли, не продолжая технические нормативы по выбросам, и тем самым загоняет промышленность в еще больший кризис.

В свою очередь глава Ассоциации «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявил, что отказ главы Минэкологии подписывать приказ о продлении технологических нормативов объясняется его желанием включить коррупционную составляющую и другие неправовые методы воздействия на предприятия.