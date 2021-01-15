Импорт в Украину тока с АЭС Лукашенко 14 января установил рекорд в 2021 году на уровне 4,1 млн кВт часов

Об этом сообщил народный депутат (ЕС) Алексей Гончаренко.

"Импорт в Украину тока с АЭС Лукашенко сегодня установил на рекорд - более 4 млн кВт часов. Вчера белорусская АЭС вышла на максимальную мощность и все благодаря нашему «зеленому монобольшинству». А еще в декабре отдельные «слуги» мечтали покупать у Беларуси по 20 млн кВт часов в день. Такими темпами Лукашенко может начинать строительство еще одной АЭС хоть на границе с Украиной. Пока Зе еще не вынесли из Банковой - успеют залить фундамент», - заявил Гончаренко.

По его словам, близорукость «ЗЕ-команды» дошла уже до западных СМИ.

Накануне издание Deutsche Welle опубликовало материал о рисках импорта тока из Беларуси для энергетической безопасности Украины и ухудшение отношений с западными партнерами.

Напомним, с 3 января поставки белорусской атомной электроэнергии в Украину начали с три компании - «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука, «Донбассэнерго» Максима Ефимова и «ЭРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, которые получили доступ к межгосударственным электросетям.

Импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября по март 2019 2020 г Тогда в общем объеме было поставлено свыше 1 млрд кВт часов.

Прямые убытки украинской энергосистемы от импорта, по оценкам экспертов, составили от 3 до 5 млрд грн.

Импорт также спровоцировал крупнейший за всю историю страны кризис на энергорынке и рекордные убытки государственных энергетических компаний. Через закупку тока в России, 95% украинских шахт весной 2020 г вынуждены были остановиться.